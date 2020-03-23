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Yasağa uymadı, polise 'Zaten eve gideceğim, karnım acıktı' dedi

KARABÜK'te, yasağa rağmen sokak yürürken görülen 65 yaşın üzerindeki kişi, "Eve gideceğine söz verir misin?

23.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:43
Yasağa uymadı, polise 'Zaten eve gideceğim, karnım acıktı' dedi

KARABÜK'te, yasağa rağmen sokak yürürken görülen 65 yaşın üzerindeki kişi, "Eve gideceğine söz verir misin?" diyen polise, "Eve gitme desen de gideceğim zaten, karnım acıktı" karşılığını verdi.

Kentte devriye gezen polis ekipleri, cadde ve sokaklarda koronavirüs tedbirlerini denetledi. Eldiven ve maske takarak çalışan polisler, yasağa rağmen sokakta dolaşan 65 yaş ve üzerindekileri görünce uyarmaya başladı. Kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaşın üzerindeki kişiyi uyarıp, "Eve gideceğine söz verir misin?" dedi. Bunun üzerine yaşlı adam, polise, "Eve gitme desen de gideceğim zaten, karnım acıktı" yanıtını verdi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Güncel

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