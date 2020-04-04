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Yasağa uymayan 11 kişiye para cezası

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale'de alınan kararlara uymayan 11 kişiye toplamda 34 bin 650 lira idari para ceza yazıldı.

04.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:19
Yasağa uymayan 11 kişiye para cezası
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale 'de alınan kararlara uymayan 11 kişiye toplamda 34 bin 650 lira idari para ceza yazıldı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Korona virüs önlemleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulunca bazı kararların alındığı hatırlatıldı. Bu yasaklara uymayan vatandaşlara para cezasının yazıldığının kaydedildiği açıklamada, görevliler tarafından 11 kişiye kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 34 bin 650 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

Alınan tedbirlerle salgının önüne geçilebileceğini bildiren yetkililer, vatandaşlara alınan kararlara uyulması gerektiğini hatırlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, 3. Sayfa
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