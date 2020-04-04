Yasağa uymayan 11 kişiye para cezası
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale'de alınan kararlara uymayan 11 kişiye toplamda 34 bin 650 lira idari para ceza yazıldı.
04.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:19
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Korona virüs önlemleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulunca bazı kararların alındığı hatırlatıldı. Bu yasaklara uymayan vatandaşlara para cezasının yazıldığının kaydedildiği açıklamada, görevliler tarafından 11 kişiye kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 34 bin 650 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.
Alınan tedbirlerle salgının önüne geçilebileceğini bildiren yetkililer, vatandaşlara alınan kararlara uyulması gerektiğini hatırlattı. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA