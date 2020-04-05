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Yasağa uymayan 20 yaş altındaki gençlere cezai işlem

Adıyaman'da korona virüsü nedeniyle 20 yaş altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan gençlere işlem yapılıyor.

05.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:25
Yasağa uymayan 20 yaş altındaki gençlere cezai işlem
Adıyaman 'da korona virüsü nedeniyle 20 yaş altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan gençlere işlem yapılıyor.

Önceki gün alınan karar ile 20 altında bulunanlara getirilen sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyerek kent merkezinde gezen gençler, polis ekipleri tarafından yakalanıyor. Kimlik kontrolü yapılan gençlere kurallara uymamaktan para cezası kesiliyor. 300 TL cezai işlemin uygulandığı 20 yaş altındaki gençler, daha sonra evlerine gönderiliyor. Denetimlerin hız kesmediği Adıyaman'da aynı zamanda yetkililer tarafından da sürekli evde kal çağrısında bulunuluyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Polis, 3. Sayfa
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