Yasağa uymayan kahvehaneye ceza kesildi
Adıyaman'da polis ekipleri, yasağa rağmen açık tutulan kahvehaneye düzenlenen operasyonda 11 kişiye idari işlem yapıldı.
06.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:16
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan bir kahvehanenin koronavirüs tedbirlerine uymağı bilgisini aldı.
Ekipler, işyerine düzenledikleri operasyonda 11 kişiye toplamda 7 bin 70 kuruş idari işlem yaptı.
Öte yandan yapılan çalışmalarda işyerinin ruhsatının olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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