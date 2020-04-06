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Yasağa uymayan kahvehaneye ceza kesildi

Adıyaman'da polis ekipleri, yasağa rağmen açık tutulan kahvehaneye düzenlenen operasyonda 11 kişiye idari işlem yapıldı.

06.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:16
Adıyaman 'da polis ekipleri, yasağa rağmen açık tutulan kahvehaneye düzenlenen operasyonda 11 kişiye idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan bir kahvehanenin koronavirüs tedbirlerine uymağı bilgisini aldı.
Ekipler, işyerine düzenledikleri operasyonda 11 kişiye toplamda 7 bin 70 kuruş idari işlem yaptı.
Öte yandan yapılan çalışmalarda işyerinin ruhsatının olmadığı öğrenildi. Yasağa uymayan kahvehaneye ceza kesildi

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Polis, Güncel

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Yasağa uymayan kahvehaneye ceza kesildi
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