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YASAĞA UYMAYAN SÜRÜCÜ SADECE MARKETLERE AÇIKMIŞ, YOLLAR DA AÇIK SANMIŞTIM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir sürücüye ve yanındaki kadına polis ekipleri tarafından ceza yazıldı.

23.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:40
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir sürücüye ve yanındaki kadına polis ekipleri tarafından ceza yazıldı. Sokağa çıkmak için belge gösteremeyen sürücü, Sadece marketlere açıkmış, yollar da açık zannettik, ceza kesmekte haklılar diye konuştu.
Gece 00.00'da başlayan ve 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri denetimlerini devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yapan polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı. Yapılan trafik denetiminde durdurulan bir sürücü yapılan evrak incelemelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Sürücü ve araçtaki bir kadın yolcuya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 180 lira para cezası kesildi.
Ceza kesilen İran uyruklu Mahdı Marand, Eve gidiyorduk. Sabahı bekledik. Ama yanlış yaptık. Sadece marketler açıkmış, yollar açık değilmiş. Aslında 1 aydır dışarı çıkmıyorduk. Haklılar ceza kesmekte. diye konuştu. Araçta bulunan Zahra Hasabi 'İzin belgemiz yoktu. Eve gidiyorduk. 14.00'e kadar marketler açıktı. Problem olmaz diye düşündük diye konuştu. YASAĞA UYMAYAN SÜRÜCÜ SADECE MARKETLERE AÇIKMIŞ, YOLLAR DA AÇIK SANMIŞTIM

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber
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