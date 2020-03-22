Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yasağa uymayan yaşlı adama 392 lira ceza - Haberler

Yasağa uymayan yaşlı adama 392 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişiye jandarma tarafından 392 lira idari para cezası kesildi.

22.03.2020 22:53 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:53
Yasağa uymayan yaşlı adama 392 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişiye jandarma tarafından 392 lira idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından polis ve jandarma, sokağa çıkan yaşlıları uyardı. Merkez Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesinde denetim yapan jandarma ekipleri, 75 yaşındaki ismi açıklanmayan kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 392 lira idari para cezası kesti. Yaşlı adama ceza yazıldığı da bir vatandaşın çektiği video ile ortaya çıktı.

'392 LİRA YAZDILAR TÜRKİYE'YE İLAN ET'

Vatandaş yaşlıların sokağa çıkmanın yasak olduğunu hatırlatıp ' Jandarma görürse' demesi üzerine yaşlı adam, "Ceza yazdı zaten, makbuz da cebimde. 392 lira ceza yazdılar. Ekmek almaya giderken yazdılar, Türkiye'ye ilan et. Görürsek bir daha yazarız' dediler" diye konuştu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Darbeci Sisi’nin komutanı koronavirüsten öldü Haberler
Darbeci Sisi'nin komutanı koronavirüsten öldü
Yavru vatanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi Haberler
Yavru vatanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi
Suriye’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi Haberler
Suriye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı Haberler
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı
Fransa’da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Ölü sayısı yine arttı Haberler
Fransa'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Ölü sayısı yine arttı
Türkiye’de koronavirüs testi yapılanların kaçı pozitif çıktı? İşte oran Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapılanların kaçı pozitif çıktı? İşte oran
Türkiye’de virüs için bugüne kadar kaç test yapıldı? Bakan sayıyı verdi Haberler
Türkiye'de virüs için bugüne kadar kaç test yapıldı? Bakan sayıyı verdi
Türkiye’de virüsten ölenlerin sayısı 30’a çıktı! Vaka sayısı bini aştı Haberler
Türkiye'de virüsten ölenlerin sayısı 30'a çıktı! Vaka sayısı bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

New York Polis Departmanında görev yapan 98 kişide Kovid-19 tespit edildi - Haber İtfaiyecilerden sirenli ve alkışlı evde kalın çağrısı - Haber Bakan Soylu, maske stokları yapan firmalar için 12 saat süre verdi - Haber Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalın - Haber Antalya'da 65 yaş üstü denetimleri - Haber Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi - Haber Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi - Haber KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi - Haber Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading