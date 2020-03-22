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Yasağa uymayan yaşlılara polis uyarısı

ADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlardan bazılarının yasağa uymadıkları görüldü.

22.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:34
Yasağa uymayan yaşlılara polis uyarısı

ADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlardan bazılarının yasağa uymadıkları görüldü. Parklarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş üstü vatandaşları uyarıp, evlerine gönderdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak yasağa uymayan bazı vatandaşların sabah erken saatlerde parklara gittikleri görüldü. Polis , kimlik kontrolünde 65 yaşın üstünde olduklarını tespit ettiği kişileri uyarıp, evlerine gönderdi.

Bekar olduğunu belirten, ismini açıklamayan bir vatandaş, "Kahvaltı yapmak için dışarıya çıkmıştım. Evde sadece pirzola var, sabah sabah pirzola yenir mi?" dedi.

OTELE GÖTÜRÜLDÜ

İnönü Parkı'nda polis tarafından uyarılan 67 yaşındaki vatandaş ise, "Yakınlarda bir otelde kalıyorum. Ancak otel yöneticileri sadece geceleri kalmama izin veriyor, gidecek yerim yok" dedi. Polis ekipleri bu kişiyi kaldığı otele götürerek, buradaki yöneticilerle görüştü.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Sabah, Polis, Güncel

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