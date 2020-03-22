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Yasağa uymayan yaşlıların bahanesi alışveriş

İçişleri Bakanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasını yasakladı.

22.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:01
Yasağa uymayan yaşlıların bahanesi alışveriş
İçişleri Bakanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasını yasakladı. Ancak Malatya 'da bazı yaşlı vatandaşlar, yasağa rağmen park ve meydanlara çıkarak geziyor. Çekilen şeritlere rağmen banklarda oturan yaşlı ve engellilerin en önemli bahanesi ise alışveriş oluyor.

Sokakta gezen vatandaşlardan 65 yaşındaki Haydar Alikenli, kendisine uzatılan mikrofona 65 yaş üstü için dışarı çıkma yasağı olduğunu bildiğini söyleyerek, alışveriş yapmak amacıyla dışarı çıktığını kaydetti. Alikenli, "İçişleri Bakanlığı korona virüs önlemleri kapsamında dışarıya çıkma yasağı geldi. Yasağın olduğunu biliyorum ama alışveriş yapmam lazım. TOKİ evlerinde oturuyorum. Merkezde işim vardı onun için geldim. Ben engelliyim. Çarşı merkezine alışveriş yapmaya geldim. Alışveriş yaptıktan sonra evime gideceğim. Ülke olarak inşallah virüsten kurtuluruz" şeklinde konuştu.

"Yasak 54 yaşını kapsamıyor"

54 yaşındaki Mehmet Dinç ise yasağın kendi yaşıtlarını kapsamaması nedeniyle sokakta güneşlendiğini kaydetti. Dinç, "İçişleri Bakanlığı korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasını yasakladı. Ama yasak bana vurmuyor. Ben de Soykan Meydanı'nda güneşleniyorum. Biraz önce polisler geldi kimliğimi gösterdim. Artık rahat rahat gezeceğim. Bizim bir tatilimiz var onun tadını çıkarıyorum" şeklinde konuştu.

37 yaşındaki Kadir Akdağ ise maske takarak dışarı çıktığını ifade ederken "Korona virüsten korunmak için arkadaşlarımızla fazla tokalaşmamaya çalışıyoruz. Biraz uzak durmakta fayda var" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Malatya, Güncel

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