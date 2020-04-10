Yasağa uymayanlara 10 bin 356 lira ceza

Samsun 'un Bafra ilçesinde sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen 12 kişiye 10 bin 356 lira ceza kesildi.



İlçesi emniyet sorumluluk sahasında 65 yaş ve üstü yaşa sahip 6 kişi ile 01.01.2000'den sonra doğan 6 kişiye sokağa çıkma yasağı kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 789 lira idari yaptırım uygulandı. Toplu ulaşım yapan bir adet araç sürücüsüne yolcu kapasitesinin yüzde 50 oranında yolcu taşıması kuralına uymayarak Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 lira idari yaptırım uygulandı. - SAMSUN