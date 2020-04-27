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Yasağa uymayarak sokağa çıkan 12 gence 38 bin lira ceza

Karabük'te, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye 38 bin 160 lira ceza kesildi.

27.04.2020 21:35 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:35
Yasağa uymayarak sokağa çıkan 12 gence 38 bin lira ceza
Karabük'te, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye 38 bin 160 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye attıkları sırada, Kayabaşı Mahallesi Cami Çıkmazı Sokak'ta kalabalık genç bir gruba denk geldi. 12 kişilik grubun yapılan kimlik kontrolünde 20 yaş altında olduğu belirlendi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davranan 12 kişiye polis ekipleri tarafından toplam 38 bin 160 lira para cezası kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kayabaşı, Karabük, 3. Sayfa, Haber
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