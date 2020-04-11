Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı

Bursa'da sokağa çıkma yasağını hiçe sayıp top oynamaya çıkan vatandaşlar, uyarıya gelen polis ekiplerine saldırdı. Olay yerine takviyeye giden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

DEVRİYE GEZEN POLİS, 5 KİŞİYİ UYARDI

Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Oylat Sokak'ta meydana geldi. Ş.T.(24), N.T.(38), S.T.(30), E.T.(32) ve Ö.C.(21) isimli 5 kişi sokağa çıkma yasağına uymayarak, sokakta futbol oynadı. Mahallede devriye gezen polis ekipleri, 5 kişiyi eve gitmeleri konusunda uyardı.

KENDİLERİNİ UYARAN POLİSE SALDIRAN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyarılara aldırış etmeyen 5 kişi, polislerle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce 5 şüpheli, polis ekibine sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polise saldıran Ş.T.(24), N.T.(38), S.T.(30), E.T.(32) ve Ö.C.(21) gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Sokaktaki evlerinin balkonuna çıkan vatandaşların meraklı gözlerle izlediği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.