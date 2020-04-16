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Yasağa uymayıp dışarı çıkan ve ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: "200 lira vereyim...

Yasağa uymayıp dışarı çıkan ve ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: "200 lira vereyim beni affedin eve götürün" -'Bir şey olmaz' lafına bakıp sokağa çıktı, ceza kesilince pişman oldu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin ceza kestiği 65 yaş üstü vatandaş, "Bir arkadaşın 'bir şey...

16.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:31
Yasağa uymayıp dışarı çıkan ve ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: "200 lira vereyim beni affedin eve götürün"
-'Bir şey olmaz' lafına bakıp sokağa çıktı, ceza kesilince pişman oldu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde polisin ceza kestiği 65 yaş üstü vatandaş, "Bir arkadaşın 'bir şey olmaz' lafına bakıp, ben de çıktım geldim. Ama keşke çıkmasaydım" diye konuştu.
İlçe merkezinde Perşembe günleri kurulan semt pazarına alışverişe gelen 82 yaşındaki Remezan Karabacakoğullarından, yaş sınırı nedeniyle zabıta ve polis engeliyle karşılaştı. Köyden geldiğini ifade eden yaşlı adam, "Bana bir şey olmaz dediler. Ben de çıktım köyden kasabaya geldim. Keşke gelmeseydim, bir daha yapmam, yazmayın bana ceza. Bir daha da dışarı çıkmayacağım" diye konuştu.
Yaşlı adamı uyaran Zabıta görevlisi de, "Vefa Sosyal Destek Grubu veya Malkara Belediyesi ile iletişim kurmanız halinde tüm ihtiyaçlarınız karşılanacaktır. Sokağa çıkmayın, sağlıklı kalın" dedi.
392 lira para cezası kesilen yaşlı adam, ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Malkara Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Gönence Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Yasağa uymayıp dışarı çıkan ve ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: ’200 lira vereyim...

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Malkara, Zabıta, 3. Sayfa
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