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Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı

Denizli Pamukkale'de sokağa çıkma yasağına uymayıp trafiğe çıkan ve polisin "dur" uyarısına uymayan sürücü, aracını eşiyle birlikte bırakıp kaçtı. Sürücünün adam yaralama suçundan arandığı öğrenildi.

11.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:56

Denizli Pamukkale Pelitlibağ Mahallesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan K., eşi Serpil K. ile birlikte 51 DD 303 plakalı hafif ticari aracına binerek evden çıktı.

EŞİNİ BIRAKIP KAÇTI

Ozan K.'nin kullandığı hafif ticari araç Barış Caddesinde seyir halindeyken, polis fark etti. Polisin 'dur' ikazına rağmen sürücü kaçtı. Yaklaşık 10 dakika ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucunda kaçamayacağını anlayan Ozan K., aracıyla bir araziye girip saklanmak istedi. Bu sırada park halindeki bir minibüsün arka tamponuna çarpan Ozan K., eşi Serpil K.'nin içinde bulunduğu aracı terk edip kaçtı.

Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı

"EŞİM KAÇTI, BANA CEZA YAZIN"

Polis ekipleri aracı, boş bir arazide içinde Serpil K. ile buldu. Serpil K., "Eşim ceza yememek için kaçtı. Bana ceza yazın fark etmez" dedi. Eşini ve aracını terk edip kaçan Ozan K.'nin 'adam yaralama' suçundan arandığı öğrenildi. Polisin Ozan K.'yı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.Öte yandan olay yerine toplanan vatandaşlar ise, polis tarafından evlerine girmeleri konusunda uyarıldı. Hafif ticari araç, polis ekipleri tarafından olay yerinden çekildi. Ozan K. ve eşine sokağa çıkma yasağını ihlal ile trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 8 bin lira para cezası kesileceği öğrenildi.

Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Pamukkale, Polis, 3. Sayfa
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Yorumlar (2)
KUZEYİN UŞAĞI:erkekliğin yüzde sekseni kaçmakmış ya, insan canlısı musveddesi.
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BÜLENT ÇELEBİ:??????
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