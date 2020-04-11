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Yasağı delen sahte plakalı otomobilin sürücüsüne 7 bin 500 TL ceza

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobilini bırakıp kaçan ve kısa süre sonra aracın yanına geri dönen sürücü Serkan G.'ye 7 bin 542 TL para cezası kesildi.

11.04.2020 20:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:20
Yasağı delen sahte plakalı otomobilin sürücüsüne 7 bin 500 TL ceza

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobilini bırakıp kaçan ve kısa süre sonra aracın yanına geri dönen sürücü Serkan G.'ye 7 bin 542 TL para cezası kesildi. Otomobilin plakasının ise sahte olduğu belirlendi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mustafa Alper Caddesi'nde meydana geldi. Polis , sokağa çıkma yasağına uymayan Serkan G.'nin kullandığı 20 ES 245 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre polislerden kaçan Serkan G., daha sonra otomobili bir sokağın ortasında bırakıp, koşarak kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, plakanın sahte olduğunu belirledi. Serkan G. kısa süre sonra otomobilinin yanına geri döndü. Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan Serkan G'ye, sahte plakalı araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçlarından toplam 7 bin 542 TL ceza kesildi.

'UYARIYI FARK ETSEYDİM DURURDUM'

Otomobilin kendisine ait olmadığını, cam balkon firmasında çalıştığı için sokağa çıktığını ileri süren Serkan G., "Otomobilin plakasının sahte olup olmadığını bilmiyorum. Cezayı yedik yapacak bir şey yok. Otomobili ben kullanıyordum. 'Dur' uyarılarını da fark etmedim. Fark etseydim dururdum. Çalıştığım için sokağa çıkmak zorunda kaldım" dedi.

Otomobil, polisin işlemlerinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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