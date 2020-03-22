Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, kulübün getirdiği yasağa rağmen ülkeden ayrılarak büyük tepki çekmişti. Sumudica, Türkiye 'den ayrılmaya karar verdiği süreci Rumen basınından Digi Sport'a anlattı. Rumen teknik adam, Türkiye'de daha fazla risk altında olduğunu belirterek 50.000 euro karşılığında özel bir jet kiralayarak Bükreş 'e döndüğünü belirtti.

"KORONAVİRÜSÜM DİYE ŞAKA YAPTIM"

Risk altında olduğunu düşünen Sumudica, "Tatilde yaşadığım pnömoni nedeniyle çok fazla risk altında olduğumu düşünüyorum. Ayrıca ilk olarak koronavirüs oldum diye şaka yaptım ama son zamanlarda bunun bir şaka olduğundan emin değilim. Ne yapabilirdim? 600 odalı kaldığımız otelde sadece 5 kişiydik" ifadelerini kullandı.

"KIZGINLIKLARINI ANLIYORUM"

Takıma geri dönmeye hazır olduğunu belirten Rumen teknik adam, "Türkiye'de her şeyin kontrol altına alınması ve yeniden futbola odaklanabilmek adına Tanrı'ya dua ediyorum. Onlara geri dönmeye hazır olduğumu söyledim ki tüm eşyalarımı falan da almadım. Kızgınlıklarını anlıyorum ama bence de birbirimizi anlamamız gerekiyor. Şu an hiçbir şey kesin olmadığından antrenmanların ne zaman başlayacağı da belli değil" dedi. Açıklamalarının sonunda da Sumudica, geri dönüp takımının ligi ilk 10 içinde bitirmesini sağlamak adına savaşmaya hazır olduğunu belirtti.