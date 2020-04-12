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Yasağı delip sokağa çıktı, ceza kesilince 'mağdurum' dedi

Denizli'de sokağa çıkma yasağını delip dışarı çıkan 2 kişiye polis tarafından 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

12.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:40
Yasağı delip sokağa çıktı, ceza kesilince 'mağdurum' dedi
Denizli 'de sokağa çıkma yasağını delip dışarı çıkan 2 kişiye polis tarafından 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Ceza kesilen vatandaşlardan biri, 'Mağdurum' diyerek kendini savundu.

Denizli'de sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağını delerek dışarıya çıkan R.K. ve A.F.K. isimli gençler, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda polise yakalandı. Aparttan çıkarak evlerine gittiği öğrenilen gençleri polis durdurdu. Polis ekiplerinin 'Neden dışarıya çıktınız?' sorusuna gençlerin cevabı ise 'Aparttan eve gidiyoruz' oldu. Zorunlu olmayan sebeplerden dışarıya çıktığı tespit edilen gençlere polis, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin 'Neden dışarıya çıktınız?' sorusuna A.F.K., "Aparttan eşyalarımı aldım eve gidiyorum. Ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum, söylemediler. Ben 15 gün diye biliyordum, mağdurum" yanıtını verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Delikliçınar Meydanı, Denizli, Polis, Güncel
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