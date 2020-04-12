Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yasağı delip sokağa çıktı, ceza kesilince 'mağdurum' dedi

Yasağı delip sokağa çıktı, ceza kesilince 'mağdurum' dedi Denizli'de sokağa çıkma yasağını delip dışarı çıkan iki şahıs polis tarafından yakalanıp 3 bin 150'şer TL ceza kesilince kendilerini 'mağdurum' diye savundu.

12.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:06
Yasağı delip sokağa çıktı, ceza kesilince 'mağdurum' dedi
DENİZLİ - Denizli 'de sokağa çıkma yasağını delip dışarı çıkan iki şahıs polis tarafından yakalanıp 3 bin 150'şer TL ceza kesilince kendilerini 'mağdurum' diye savundu.
Denizli'de sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağını delerek dışarıya çıkan R.K., ve A.F.K., isimli gençler 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda polis ekiplerine yakalandı. Aparttan çıkarak evlerine gittiği öğrenilen gençleri polis durdurdu. Polis ekiplerinin 'neden dışarıya çıktınız' sorsuna gençlerin cevabı ise 'aparttan eve gidiyoruz' oldu. Zorunlu olmayan sebeplerden dışarıya çıktığı tespit edilen gençlere polis sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer TL ceza kestik.
Kendilerini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabirinin 'neden dışarıya çıktınız' sorusunu ise A.F.K. "Aparttan eşyalarımı aldım eve gidiyorum. Ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum söylemediler ben 15 gün diye biliyordum mağdurum" diyerek yanıtladı. Yasağı delip sokağa çıktı, ceza kesilince ’mağdurum’ dedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Sabah, Polis, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Haberler ›› genel ››Yasağı delip sokağa çıktı, ceza kesilince 'mağdurum' dedi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:44: Raylarda stop eden araca tren çarptı - Haberler 14:36: Çiftçiler ve besiciler gıda sıkıntısı yaşanmaması için çalışmaya devam ediyor - Haberler 14:34: Manisa İtfaiyesinden kuş kurtarma operasyonları - Haberler 14:31: Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı - Haberler 14:30: Konyalılar yasağa uydu evde kaldı, sokaklar sessizliğe büründü - Haberler 13:50: Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi - Haberler 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti