Yasağı denizde deldiler, cezayı yediler
Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen denize açılan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.
20.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:43
Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, Kumbahçe Sahili açıklarında 2 kişinin lastik botla denize açıldığını gören bekçi unsurları, durumu Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na iletti. İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekibi, belirtilen bölgeye gitti. Lastik botla, balık tutmak için denize açıldıkları tahmin edilen 2 kişiye işlem yapılarak ceza yazıldı.
2 kişi daha sonra Sahil Güvenlik ekibinin gözetiminde lastik botla karaya çıktı. - MUĞLA
Kaynak: İHA
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