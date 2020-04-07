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Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: ''Problem değil''

Koronavirüs sebebiyle 20 yaş ve altındaki vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. Bu kapsamda dışarı çıkması yasaklanan 17 yaşındaki gence, polis ekipleri tarafından para cezası kesildi. Gencin, ceza için ''Problem değil'' demesi şaşırttı.

07.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:37

Beyoğlu 'nda 20 yaş ve altındaki kişiler için uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 17 yaşındaki genç, polis ekipleri tarafından tespit edildi. Para cezası kesilen genç, ''Problem değil'' diyerek duruma aldırmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre, 65 yaşın üzerinde ve 20 yaşın altında olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Bu bağlamda çalışma yapan polis ekipleri, yasağa uymayanları tespit etmek için cadde ve sokaklar, parklar, sahil bantları ve toplu taşıma araçlarındaki denetlemelerini sıklaştırdı.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarlabaşı Bulvarı'nda kurulan polis noktasında toplu taşıma araçlarını durdurarak, tüm yolcuların kimliklerini tek tek inceledi ve vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyardı. Polis cadde üzerindeki denetlemesini sürdürürken yolda yürüyen bir genç kimlik kontrolüne takıldı. Gencin yaşının 20'nin altında olduğunun belirlenmesinin ardından yasağa uymayarak sokağa çıkmasından ötürü kendisine idari para cezası kesildi.

Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: ''Problem değil''

''YASAĞI BİLİYORDUM''

20 yaşın altında olmasına rağmen yasağı hiçe sayarak sokağa çıkan genç, "Yasak olduğunu biliyordum. İşim vardı, bu yüzden dışarı çıktım. Ne kadar ceza ödeyeceğimi bilmiyorum." dedi. Polis memurunun, "İki yüz elli ila bin TL arası ceza kesilecek" demesi üzerine ise genç, "Problem değil" şeklinde karşılık verdi. Para cezası kesilen genç daha sonra "Bir daha dışarı çıkmayacağım." diyerek evinin yolunu tuttu.

Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: ''Problem değil''

POLİSE EK TEDBİRLER

Öte yandan denetleme yapan polis memurlarının maske ve eldivene ek olarak koruyucu gözlük de takmaya başladıkları görüldü. Ekip araçlarının tepesine "Lütfen evde kalınız" yazılı led tabelalar konulması ise dikkat çeken bir detay oldu.

Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: ’’Problem değil’’

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Güncel

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İstanbul'da yasağı dinlemeyip sokağa çıktı, cezayı yiyince 'Problem değil' dedi
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