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Yasağı fırsat bilen belediye sokaklarda virüs temizliği yaptı

Yasağı fırsat bilen belediye sokaklarda virüs temizliği yaptı Samsun'da sokağa çıkma yasağını fırsat bilen belediye sokaklarda virüs temizliği yaptı.

12.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:09
Yasağı fırsat bilen belediye sokaklarda virüs temizliği yaptı
SAMSUN - Samsun 'da sokağa çıkma yasağını fırsat bilen belediye sokaklarda virüs temizliği yaptı.
İlkadım Belediyesi tarafından 11 su tankeri, 40 süpürgeci ve 13 çöp kamyonu ile temizlik seferberliği yapıldı. Korona virüsü ile mücadele etmek için insanların azlığından ötürü sokağa çıkma yasağının olduğu günü tercih eden ekipler temizlenmedik yer bırakmadı. Vatandaşın yasak sonrası rahatça dolaşabilmesi için adeta sokaklarda virüs avlandı.
İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Salim Şenoğlu, "İnsanlarımızın ve araç trafiğinin olmadığından dolayı biz bunu fırsat bildik. Bahçelievler Mahallesi çok yoğun bir mahallemiz. 11 tane su tankerimizle dezenfektanlı ve deterjanlı sularla mahallemizde yıkama yapıyoruz. Ayriyeten 40 tane de süpürgeci arkadaşımız sahaya indi. 13 tane çöp kamyonu bölgedeki çöpleri topluyor. İnsanlarımın bu konuda titiz olduklarını biliyoruz. Bunla ilgili her türlü mücadeleyi müdürlüğümüz olarak olan gücümüzle veriyoruz. Personelimizin öz verisinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü insanların iğrenerek baktığı şeyi arkadaşlarımız alıyorlar. Bu süreçte en büyük tehdit altında olan sağlıkçılardan sonra temizlik işçisi arkadaşlarımızın çok büyük emeği var" dedi.
Evlere ekmek servisi
Belediye tarafında ayrıca sokağa çıkma yasağı günlerinde vatandaşları ekmek ihtiyacının karşılanması için ekipler görevlendirildi. Sürekli hareket halinde olan bu ekipler sipariş üzerine fırından ekmek alıp vatandaşın adresine kadar götürdü. Ekmek ücreti dışında bir ücret de almadı. Vatandaşlar yapılan bu uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Yasağı fırsat bilen belediye sokaklarda virüs temizliği yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: İlkadım Belediyesi, Samsun, Güncel
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