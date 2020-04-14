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Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız

Koronavirüs nedeniyle park, orman ve sahil bölgesinde vatandaşların bulunması yasaklandı. Bu yasağı umursamayarak parkta alkol aldığı için ceza yiyen vatandaş ise polise "Bu yaptığınız çok anlamsız'' diyerek ilginç bir çıkış yaptı.

14.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:41

İstanbul Şişli 'de koronavirüs tedbirleri kapsamında parklarda devriye gezen polis, yasağa rağmen parkta oturup alkol alan biri kadın iki kişiye para cezası kesti. Yasağı çiğneyen şahıslardan biri polise tepki göstererek, "Bu yaptığınız çok anlamsız, karakola gitmeye gerek yok." dedi.

PARK, ORMAN VE SAHİL BÖLGESİNDE BULUNMAK YASAK

Yeni tip koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre yurt genelinde parklar, sahil bantları ve ormanlık alanlarda bulunmak yasaklanmış, yasağı ihlal edenlere işlem yapılacağı duyurulmuştu. Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte emniyet güçleri yurt genelinde denetlemelerini sıklaştırarak, yasağı ihlal edenlerin tespiti için gece gündüz demeden çalışmaya başladı.

Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız

''YAPTIĞINIZ ÇOK ANLAMSIZ''

Bu kapsamda dün Şişli'de denetleme yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, biri kadın iki kişinin parkta bir bankta oturup alkol aldığını belirledi. Bunun üzerine ikilinin yanına giden polis, kendilerine gerekli kanun uyarınca işlem uygulanacağını söyleyerek, ekip aracına binmelerini istedi. Parkta alkol alan erkek bunun üzerine "Şu anda bu yaptığımız çok anlamsız, karakola gitmeye de gerek yok. Yaptığınız anlamsız." diyerek ilginç bir tepki gösterdi.

Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız

3 BİN 150'ŞER TL CEZA KESİLDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri hiçe sayarak parkta alkol alan biri kadın iki kişi ekip aracına bindirilerek işlem yapılmak üzere karakola götürüldü. Bu kişilere Hıfzıssıhha Kanunu'nun 82. maddesi gereğince 3 bin 150'şer TL, toplamda 6 bin 300 TL para cezası kesildi. Öte yandan, parka giderek yasağı çiğneyen ikilinin polisi görünce oturdukları bankta bıraktıkları çok sayıda alkol kutusu da dikkat çekti.

Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız

Kaynak: İHA

Etiketler: Şişli, 3. Sayfa, Güncel
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