Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yasağı ihlal eden 65 yaş ve üzeri 390 kişiye işlem - Haberler

Yasağı ihlal eden 65 yaş ve üzeri 390 kişiye işlem

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü olanlara yönelik yasağa uymayan toplam 390 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

24.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:19
Yasağı ihlal eden 65 yaş ve üzeri 390 kişiye işlem

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü olanlara yönelik yasağa uymayan toplam 390 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını duyurmuştu. DHA'nın aldığı bilgilere göre, 21 Mart Cumartesi saat 00.00'dan sonra geçerli olmak üzere ilan edilen yasağı ihlal eden Türkiye genelinde 390 kişi hakkında polis ve jandarma ekipleri tarafından adli ve idari işlem yapıldı.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara idari para cezası olarak 3 bin 150 lira, kontrolde ikametlerinde bulunmayanlar ise valilikçe belirlenen yerlerde en çok 14 gün süreyle gözlem altına alınıyor. Ayrıca TCK'nın 195. maddesi uyarınca 2 aydan bir yıla kadar hapis talebiyle adli işlem yapılabiliyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

HDP’li belediyeye neden kayyum atandı? 5 yıl önce yaptığı hareket görevinden etti Haberler
HDP'li belediyeye neden kayyum atandı? 5 yıl önce yaptığı hareket görevinden etti
Uyarıları dikkate almayan bir dede daha! Ağaca baş aşağı asıldı Haberler
Uyarıları dikkate almayan bir dede daha! Ağaca baş aşağı asıldı
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haberler
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek Haberler
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt’ten geldi Haberler
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt'ten geldi
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü

Son Dakika Güncel Haberleri

15:38: Balkondan yaptıkları müzikle evde kalanlara ve sağlık çalışanlarına moral oldular - Haber 15:38: Çin elektromanyetik gözlem uydularını uzaya yolladı - Haber 15:37: BALKONDAN YAPTIKLARI MÜZİKLE EVDE KALANLARA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MORAL OLDULAR - Haber 15:37: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber 15:37: ERZURUM Arkadaşlarına 'ben evdeyim, sen evde misin' diye seslendiler - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 13:16: Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:18: Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar - Ekonomi
Loading