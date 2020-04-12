Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yasağı ihlal eden ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı kovalamacayla yakalandı

ANKARA'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

12.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:35
Yasağı ihlal eden ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı kovalamacayla yakalandı

ANKARA'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Kovalamaca sırasında polis havaya ateş açtı.

Ankara 'nın Yenimahalle ilçesinde sokağa dün akşam sokağa çıkma yasağı nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 RHS 59 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Kemal P. (35) ve yanındaki arkadaşı Tülin İ. kaçmaya başladı. Bir süre şehir içinde dolaşan otomobildekiler daha sonra Altındağ ilçesine yöneldi. Ekipler bu sırada havaya ateş açarak aracı durdurmaya çalıştı. Kaçmaya devam eden otomobildekiler daha sonra Turgut Özal Bulvarı'na girdi. Polis ekipleri de yoldan geçen kamyon ve minübüsle bulvarı kapatarak otomobilin geçişini önlemek istedi. Bunun üzerine araç sürücüsü Kemal P., bulvar üzerindeki akaryakıt istasyonundan geçerek kaçmaya çalıştı. Ancak ekip aracı ile önü kesilerek durdurulan otomobildeki şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü Kemap P.'ye, 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur' ikazına uymamak, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' suçlarından yaklaşık 10 bin TL idari para cezası uygulandı. Tülin İ.'ye ise 'sokağa çıkma yasağını' ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Kemal P. ve Tülin İ., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Trafikten men edilen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu’dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haberler
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter? Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter?
Yunanistan’dan Türkiye’ye akılalmaz koronavirüs suçlaması Haberler
Yunanistan'dan Türkiye'ye akılalmaz koronavirüs suçlaması
Haberler ›› Güncel ››Yasağı ihlal eden ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı kovalamacayla yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:32: Andırın'da Vefa Destek Grubu çalışmaları - Haber 11:31: Gebze'de fırın ve akaryakıt istasyonlarında denetim - Haber 11:30: Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu'ndan yasağa uyan vatandaşa teşekkür - Haber 11:30: Vatandaş elektriksiz kalmasın diye UEDAŞ 24 saat görevde - Haber 11:30: Koronavirüsü yenen babanın küçük kızıyla kavuşma anı duygulandırdı - Haber 10:56: Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor - Haber 09:55: Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler