Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yasağı ihlal eden markete zabıta baskını

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediye zabıta ekipleri, yasağa rağmen açık tutulan markete baskın yaptı.

11.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:59
Yasağı ihlal eden markete zabıta baskını
Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde belediye zabıta ekipleri, yasağa rağmen açık tutulan markete baskın yaptı. Ekipler, korona virüs sebebiyle çıkarılan yasağa uymayarak marketi açan iş yeri sahibini ve içerideki müşterileri uyararak marketi kapattı.

Dünyayı tehdit etmeye devam eden yeni tip korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye uyulması yönünde güvenlik güçleri ve belediye zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor. Kırıkhan'da yasağa rağmen açık tutulan bir markete baskın yapan zabıta ekipleri, market sahibi ve müşterileri uyardıktan sonra dükkanı kapattı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, iş yeri sahiplerinin büyük çoğunluğunun yasaya uyduğunu ancak uymayanlara yönelik denetimlerin sürdüğünü bildirdi. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkhan, Zabıta, Hatay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Ekmeği 5 TL’ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi Haberler
Ekmeği 5 TL'ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi
Acun, birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu Haberler
Acun, birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu
Haberler ›› Güncel ››Yasağı ihlal eden markete zabıta baskını - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:22: Sınırın sıfır noktasında yasağa uyuluyor - Haber 14:22: Başkan Doğan ekipleri ile birlikte sahada - Haber 14:22: Bünyan Belediyesi sokak sokak ekmek dağıtıyor - Haber 14:22: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden gençlere seslendi Açıklaması - Haber 14:21: Soma'da fırıncılardan evlere ekmek servisi - Haber 14:01: Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler