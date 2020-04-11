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Yasağı ihlal eden markete zabıta baskını

- Yasağı ihlal eden markete zabıta baskını Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yasağı ihlal ederek kepenk açan market zabıta baskını sonrası kapatıldı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediye zabıta ekipleri, yasağa rağmen açık tutulan markete baskın yaptı.

11.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:02

- Yasağı ihlal eden markete zabıta baskını

Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde yasağı ihlal ederek kepenk açan market zabıta baskını sonrası kapatıldı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediye zabıta ekipleri, yasağa rağmen açık tutulan markete baskın yaptı. Ekipler, korona virüs sebebiyle çıkarılan yasağa uymayarak marketi açan iş yeri sahibini ve içerideki müşterileri uyararak marketi kapattı.

Dünyayı tehdit etmeye devam eden yeni tip korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye uyulması yönünde güvenlik güçleri ve belediye zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor. Kırıkhan'da yasağa rağmen açık tutulan bir markete baskın yapan zabıta ekipleri, market sahibi ve müşterileri uyardıktan sonra dükkanı kapattı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, iş yeri sahiplerinin büyük çoğunluğunun yasaya uyduğunu ancak uymayanlara yönelik denetimlerin sürdüğünü bildirdi.

Yasağı ihlal eden markete zabıta baskını

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkhan, Zabıta, Hatay, Genel
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