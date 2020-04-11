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Yasağı ihlal etti, 388 promil alkollü çıktı

Yasağı ihlal etti, 388 promil alkollü çıktıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden motosiklet sürücüsü İbrahim Akdeniz'in 388 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

11.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:56
Yasağı ihlal etti, 388 promil alkollü çıktı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden motosiklet sürücüsü İbrahim Akdeniz'in 388 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Sürücüye koronavirüs tedbirine uymamak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 7 bin 343 TL para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kararının uygulandığı ilk günde Turgutlu'da caddeler, sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü. Emniyet ekipleri, vatandaşlar ve trafiğe çıkan araçlara yönelik denetim yaptı, izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için Kozapazarı Kavşağı mevkisinde trafik polisi ekiplerince uygulama yapıldı. Denetim yapan trafik polisler, araçları tek tek durdurdu. Denetimler sırasında durdurulan motosikletli İbrahim Akdeniz'in (47), alkollü olduğundan şüphelenildi. Alkolmetreyi üfleyen İbrahim Akdeniz'in 388 promil alkollü olduğu anlaşıldı. İbrahim Akdeniz'e, sokağa çıkma yasağını ihlalden, koronavirüs tedbirlerine uymamak hem alkolsüz hem de ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 7 bin 343 TL para cezası kesildi. Motosikletin ruhsatının sahibine de 2 bin 343 TL para cezası kesildi. İbrahim Akdeniz, polis ekiplerince polis merkezi amirliğine götürüldü. Yasağı ihlal etti, 388 promil alkollü çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: İbrahim Akdeniz, Motosiklet, Turgutlu, Güncel
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