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Yasağın 2'nci gününde Bursa sokakları bomboş

BURSA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı.

12.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:45
Yasağın 2'nci gününde Bursa sokakları bomboş

BURSA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı.İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir 'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci ve son gününde, Bursa 'nın sokak ve caddeleri, dün olduğu gibi boş kaldı. Şehrin en kalabalık noktalarından Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Acemler kavşağı, Heykel- Atatürk Caddesi ve tarihi Kapalı Çarşı'nın bomboş olduğu gözlendi. Kentte boş kalan yol ve meydanlar, drone ile havadan görüntülendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, İzmir, Bursa, Güncel
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