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Yasağın 2'nci gününde E-5 karayolunun boş hali görüntülendi

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kalan E-5 Avcılar, bağlantı yolları ve metrobüs yollarındaki sakinlik drone ile havadan görüntülendi.

12.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:31
İstanbul 'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kalan E-5 Avcılar , bağlantı yolları ve metrobüs yollarındaki sakinlik drone ile havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul dahil 31 kentte belirli koşullar dışında sokağa çıkma yasağı alınmıştı. Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı. E-5 karayolu Avcılar mevkisi bağlantı yollarının sakin hali drone ile havadan görüntülendi. Yoğunluğuyla bilinen metrobüs yollarındaki sakinlikte yine drone ile havadan görüntülendi.
(Murat Delice/İHA) Yasağın 2’nci gününde E-5 karayolunun boş hali görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Avcılar, Güncel
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