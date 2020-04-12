Yasağın 2'nci gününde E-5 karayolunun boş hali görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kalan E-5 Avcılar, bağlantı yolları ve metrobüs yollarındaki sakinlik drone ile havadan görüntülendi.
12.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:31
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul dahil 31 kentte belirli koşullar dışında sokağa çıkma yasağı alınmıştı. Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı. E-5 karayolu Avcılar mevkisi bağlantı yollarının sakin hali drone ile havadan görüntülendi. Yoğunluğuyla bilinen metrobüs yollarındaki sakinlikte yine drone ile havadan görüntülendi.
(Murat Delice/İHA)
Kaynak: İHA