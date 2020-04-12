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Yasağın 2'nci gününde Gaziantep sokakları bomboş

GAZİANTEP'te cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde boş kaldı.

12.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:13
Yasağın 2'nci gününde Gaziantep sokakları bomboş

GAZİANTEP'te cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir 'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci gününde, Gaziantep 'in sokak ve caddelerinin, dünün aksine bugün bomboş olduğu gözlendi. Kentin en işlek cadde ve meydanları, boş kaldı. Polis ekipleri, kentin önemli kavşak ve yollarında kontrollerine devam ederken, dışarıda olan bazı sürücüleri de durdurup, izin belgesi kontrolü yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Zonguldak, İzmir, Güncel
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