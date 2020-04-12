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Yasağın 2'nci gününde Kocaeli sokakları bomboş

KOCAELİ'de cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı.

12.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:42
Yasağın 2'nci gününde Kocaeli sokakları bomboş

KOCAELİ'de cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı. Polis ekipleri, trafiğe çıkanlara yönelik denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci ve son gününde Kocaeli 'nin sokak ve caddeleri, dün olduğu gibi yine boş kaldı. Fırın çalışanları, dolaştıkları mahallelerde ekmek satışı yaptı. Belediyelere bağlı ekipler de kent genelindeki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi'ne bağlı ekipler, şehrin cadde ve sokaklarını su ve temizleyiciler ile yıkadı. Polis ekipleri ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle uygulamalar yaparak, yollara çıkan sürücülerin belgelerini kontrol etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kocaeli, Polis, Güncel
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