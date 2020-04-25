Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Yasağın 3'üncü gününde Kocaeli sokakları boş kaldı

Yasağın 3'üncü gününde Kocaeli sokakları boş kaldıKOCAELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

25.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:38
Yasağın 3'üncü gününde Kocaeli sokakları boş kaldı
KOCAELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, trafiğe çıkanlara yönelik denetim yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Kocaeli'nin sokak ve caddeleri boş kaldı. Fırın çalışanları, dolaştıkları mahallelerde ekmek satışı yaptı. Belediyelere bağlı ekipler kent genelindeki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam etti. Kısıtlama nedeniyle polis ekipleri tüm ilçelerin girişlerinde uygulama noktaları kurdu. Sokağa çıkan herkesin tek tek ateşi ölçülürken, izin belgesi olmayanlara idari ceza uygulandı. Yasağın 3’üncü gününde Kocaeli sokakları boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, Polis, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tokat’ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
’Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?’ anketi: ’Evet’ ile ’Hayır’ arasındaki fark 16 puan Haberler
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketi: "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 16 puan
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Yasak da ihtar da dinlemeyen iki genç, ortalığı birbirine kattı Haberler
Yasak da ihtar da dinlemeyen iki genç, ortalığı birbirine kattı
9. Cumhurbaşkanı Demirel’in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
’İyileşen hasta yeniden enfekte olur mu?’ sorusuna Dünya Sağlık Örgütü’nden ezber bozan yanıt Haberler
"İyileşen hasta yeniden enfekte olur mu?" sorusuna Dünya Sağlık Örgütü'nden ezber bozan yanıt
Haberler››Güncel››Yasağın 3'üncü gününde Kocaeli sokakları boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:26: Haliliye'de ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek - Haber 16:25: Kayseri'de çalıntı plakalı otomobilin sürücüsü yakalandı - Haber 16:23: BOĞAZ'DAKİ YUNUS SÜRÜLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 16:22: Mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı - Haber 16:22: Yurt dışından Adana'ya getirilen 365 Türk vatandaşı karantina altında - Haber 14:48: Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu - Haber 13:48: Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber 08:15: Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı - Ekonomi 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi - Haber