Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yasağın ardından Aydın sokakları hareketlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, günlük işlerini görmek isteyen vatandaşlar haftanın ilk iş gününde Aydın'daki sokakları hareketlendirdi.

13.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:32
Yasağın ardından Aydın sokakları hareketlendi
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, günlük işlerini görmek isteyen vatandaşlar haftanın ilk iş gününde Aydın 'daki sokakları hareketlendirdi.

Aydın'da vatandaşlar özellikle Atatürk Kent Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı, Yağcılar İçi gibi sokak ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı caddeler boş kalırken, dün 24.00 itibari ile yasağın sona ermesinden sonra vatandaşlar haftanın ilk iş gününde sokaklarda araç ve yaya trafiğinde hareketlilik oluşturdu.

65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukları kapsayan sokağa çıkma yasağı ise devam ederken, yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanmaya devam ediliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, İçişleri Bakanlığı, Menderes, Aydın, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs’ı işaret etti Haberler
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti
Haberler ›› Güncel ››Yasağın ardından Aydın sokakları hareketlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:24: Brian May'den koronavirüsle mücadele edenlere 'We Are The Champions' jesti - Haber 15:24: Kaymakam Şahin, korona virüs önlemlerini denetledi - Haber 15:24: Gümüşhane'nin Yukarı Kulaca köyündeki karantina kaldırıldı - Haber 15:23: Yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı - Haber 15:23: ÇEKMEKÖY'DE KADININ ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA - Haber 15:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler