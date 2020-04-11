Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:21
Tekirdağ 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Tekirdağ genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü.
Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.
Hastane, eczane, fırın gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışanlar, sabahtan itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktı.
Kent genelinde, insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu gözlendi. Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Tekirdağ, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Haberler ›› Güncel ››Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:44: Annesinin doğum gününü kutlamak için jandarmadan yardım istedi - Haber 12:44: Niğde polisi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 12:43: Karantinada telefon bağımlılığı 2 kat arttı, omurgaya dikkat - Haber 12:43: Çileden çıkan muhtardan cami hoparlöründen ilginç anons - Haber 12:41: Elinde sigarayla sokağa çıkıp, 'Ateş yok mu ateş' diye bağırdı - Haber 12:19: Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor - Haber 11:50: Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi - Haberler 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler