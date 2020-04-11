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Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Vatansaşlara ekmek ulaştırılması Eskişehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:50
Vatansaşlara ekmek ulaştırılması Eskişehir 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Halkın yoğun olarak kullandığı İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi sessizliğe büründü.
Kent genelinde fırıncılar ve damacana su satıcıları sokaklarda gezerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.
Fırıncı Hasan Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına vatandaşların uyması gerektiğini belirterek, kentteki bütün fırıncıların, vatandaşların ekmeksiz kalmaması için gece gündüz çalışacağını bildirdi.
Fırıncı Ersin Ersal da insanların ekmek ihtiyacını gidermek için sokaklarda araçlarıyla gezdiklerini belirterek, vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymasını istedi.
Aracıyla su satışı yapan Burak Güven ise su dağıtıcılarının kentte vatandaşların ihtiyacını karşıladığını bildirdi. Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Güncel
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