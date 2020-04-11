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Yasağın ardından fırınlar ve marketlere akın ettiler

Yasağın ardından fırınlar ve marketlere akın ettilerADANA'da iki günlük sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından vatandaşlar, fırın ve marketlere akın etti.

11.04.2020 00:33 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:36
Yasağın ardından fırınlar ve marketlere akın ettiler
ADANA'da iki günlük sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından vatandaşlar, fırın ve marketlere akın etti. Devriye gezen polisler, megafonlardan sokağa çıkma yasağında fırınların ve eczanelerin açık kalacağını anons etti.
İçişleri Bakanlığı'nın cumartesi ve pazar günlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağını duyurmasının ardından vatandaşlar, fırın ve marketlere koştu. Ekmek ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, sosyal mesafeye aldırmaksızın yoğunluk oluşturdu. Bazı caddeler ve sokaklarda ise yoğun araç trafiği yaşandı. Devriye gezen polis ve cami megafonlarından sokağa çıkma yasağında fırınların ve eczanelerin açık kalacağını anons edildi. Yasağın ardından fırınlar ve marketlere akın ettiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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