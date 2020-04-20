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Yasağın ardından ilk gün sokağa çıkanlara 'sosyal mesafe' uyarısı

Yasağın ardından ilk gün sokağa çıkanlara 'sosyal mesafe' uyarısıADANA'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ilk gün dışarıda olanları, sosyal mesafe kuralıyla ilgili uyarıp, maske dağıttı.

20.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:48
Yasağın ardından ilk gün sokağa çıkanlara 'sosyal mesafe' uyarısı
ADANA'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ilk gün dışarıda olanları, sosyal mesafe kuralıyla ilgili uyarıp, maske dağıttı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından bugün dışarı çıkanlara, koronavirüs salgını tedbirleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Uğur Mumcu Meydanı önünde uygulama yapan ekipler, araçları tek tek durdurarak, maskesi olmayan sücürü ve yolculara maske dağıttı. Ayrıca ekip araçlarından 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için sosyal mesafe kurallarına uyalım' anonsları yapıldı. Ekipler, daha sonra çevrede peyzaj çalışması yapan belediye personeline de maske dağıttı. Sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş ve altındaki atık toplayan çocuklar da ekipler tarafından evlerine götürüldü. Uygulama ve denetimlerin devam edeceği öğrenildi. Yasağın ardından ilk gün sokağa çıkanlara ’sosyal mesafe’ uyarısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel
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