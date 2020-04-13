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Yasağın ardından Kilis'te sosyal mesafe denetimi yapıldı

Yasağın ardından Kilis'te sosyal mesafe denetimi yapıldı Kilis'te, coğrafik yapısı gereği doğal karantina uygulanan kentte polis ekipleri, yaptıkları uygulamada sosyal mesafe kuralına riayet edilip edilmediğini denetledi.

13.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:46
Yasağın ardından Kilis 'te sosyal mesafe denetimi yapıldı
KİLİS - Kilis'te, coğrafik yapısı gereği doğal karantina uygulanan kentte polis ekipleri, yaptıkları uygulamada sosyal mesafe kuralına riayet edilip edilmediğini denetledi.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, Hatay ile Gaziantep Büyükşehirlere ve Suriye'ye komşu olması nedeniyle doğal karantina da bulunuyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları uygulamalar ile "Sosyal Mesafe Kurallarına " uymayan vatandaşlar üzerinde uygulama yapıyor. Araçlarda sürücü yanında bulunan kişileri, arka kodluğa geçmesi konusunda uyaran polis ekipleri, sokaklarda yürüyen vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıyor. Yasağın ardından Kilis’te sosyal mesafe denetimi yapıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, Polis, Kilis, Genel
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