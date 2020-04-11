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Yasağın ardından Kocaeli havadan görüntülendi

Kocaeli'nin havadan görüntüsü D-100 karayolu detay görüntüler Gazanfer Bilge Bulvarı, Anıt Park önü ve yürüyüş yolundan detay görüntüler KOCAELİ - Kocaeli'de kentin işlek bölgelerinden olan Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ve Kent Meydanı ile sokakların sakin olduğu görüldü.

11.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:15
Kocaeli 'nin havadan görüntüsü
D-100 karayolu detay görüntüler
Gazanfer Bilge Bulvarı, Anıt Park önü ve yürüyüş yolundan detay görüntüler KOCAELİ - Kocaeli'de kentin işlek bölgelerinden olan Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ve Kent Meydanı ile sokakların sakin olduğu görüldü.
Yasağın başlamasının ardından caddelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamındaki çalışanların dışında kimsenin dolaşmasına izin vermedi.
Bazı fırın çalışanları araçlarla vatandaşlara ekmek satışı yaptı. Polis ekipleri, kent genelinde devriye atmak suretiyle kontrolleri sağlarken vatandaşlar yasağa uygun davrandı.
Zonguldak
Zonguldak'ta da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önü ile yoğun nüfus barındıran Ereğli ilçesinde sessizlik hakim oldu.
Vatandaşların yasağa uygun davrandığı, cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
İstisna kapsamındaki çalışanların dışında, sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermeyen ekipler, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Yasağın ardından Kocaeli havadan görüntülendi

Kaynak: AA

Etiketler: Fethiye, Kocaeli, Polis, Güncel
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