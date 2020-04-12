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Yasağın ardından sokaklar boşaldı

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak ve caddeler boş kaldı.

12.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:58
Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak ve caddeler boş kaldı.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Polis ekipleri, kent genelinde uygulama yaparak insanları evlerinde kalmaları konusunda bilgilendirdi.
Kent genelinde, insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı. Yasağın ardından sokaklar boşaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel
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