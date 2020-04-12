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Yasağın bitmesine saatler kala Antalya havadan görüntülendi

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesine saatler kala sessizliğin hakim olduğu Antalya, havadan görüntülendi.

12.04.2020 23:27 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:30
İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesine saatler kala sessizliğin hakim olduğu Antalya , havadan görüntülendi.
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, turizmin başkenti Antalya'nın en işlek cadde ve sokakları, tarihi Saat Kulesi, Yivli Minare, Kaleiçi, Cumhuriyet Meydanı, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahil Yolunu, sokağa çıkma yasağının bitmesine yakın gece saatlerinde drone ile görüntüledi.
Boşalan meydan, ana cadde ve sokaklarda sadece uygulama yapan polis ekiplerinin olduğu görüldü. Yasağın bitmesine saatler kala Antalya havadan görüntülendi

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Antalya, Güncel
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