Haber, Son Dakika, Haberler

YASAĞIN BİTMESİYLE BİRLİKTE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

İstanbul dahil 24 şehirde hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte insanlar sokağa çıktı.

11.05.2020 01:04 | Son Güncelleme: 11.05.2020 01:07
İstanbul dahil 24 şehirde hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte insanlar sokağa çıktı. Taksim İstiklal Caddesi'nde yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar yürüyüş yaptı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'unda içinde bulunduğu 24 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece yarısından itibaren sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte insanlar dışarıya çıktı. Dışarıya çıkan vatandaşlar Beyoğlu'ndaki Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Daha önceki haftalara göre daha az insanın yürüyüş yaptığı İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlenirken bazı vatandaşlar ise eş ve arkadaşlarıyla el ele tutuşarak yürüyüş yaptı. YASAĞIN BİTMESİYLE BİRLİKTE İSTİKLAL CADDESİ’NDE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, İstanbul, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Şanlıurfa’da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak’ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Tedbirleri gevşeten Almanya’da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Fenomen Enise Sude, Can Yaman’ın mesajlarını ’Karantina çılgınlığı’ notuyla ifşa etti Haber
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsle mücadelede ’Kontrollü Sosyal Hayat’ dönemi başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı
Haberler››Güncel››YASAĞIN BİTMESİYLE BİRLİKTE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:29: Bayrampaşa Hali'nde polis ekipleri ateş ölçtü, maske dağıttı - Haber 02:28: BAYRAMPAŞA HALİNDE YOĞUNLUK DENETİMİ - Haber 02:24: Fildişi Sahilleri ile Liberya'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla İstanbul'a getirildi - Haber 02:01: Salihli'de bir apartman karantinaya alındı - Haber 01:59: Oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti - Haber 00:00: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı - Haber 23:59: Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber 10:28: Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti - Magazin 09:51: Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı - Spor