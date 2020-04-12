Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yasağın hakim olduğu Antalya'da görev başındaki polise çay

Antalya'da kaçan bir aracı yakalayan polis ekiplerine vatandaşlar tarafından tepsiyle çay ikram edildi.

12.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:37
Yasağın hakim olduğu Antalya'da görev başındaki polise çay
Antalya 'da kaçan bir aracı yakalayan polis ekiplerine vatandaşlar tarafından tepsiyle çay ikram edildi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerden Antalya'da polis, Mevlana Kavşağı yakınında 07 AHL 226 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan M.Y, otomobiliyle Yenigün Mahallesi ara sokaklarına doğru kaçtı. Bölgeye çok sayıda takviye ekip istenirken, kısa süreli kovalamacanın ardından araç sokak arasında durduruldu. Sürücü M.Y. gözaltına alınırken, yasağı ihlal ettiği için hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. Bu sırada araçla ilgili işlem yapan polis ekiplerine Ali Gören isimli vatandaş tarafından çay getirildi. İkramı geri çevirmeyen polis ekipleri, duyarlı davranışlarından dolayı Yüzalan'a teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Polis, Araç, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Rüştü Reçber’den videolu mesaj: Bu işin şakası yok Haberler
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Bu işin şakası yok
Haberler ›› Güncel ››Yasağın hakim olduğu Antalya'da görev başındaki polise çay - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:45: Kuvözde bıraktıkları ikizlerine 68 gün sonra kavuştular - Haber 17:44: Yemen hükümetinden Husilerin ateşkesi kabulü için uluslararası topluma destek çağrısı - Haber 17:42: Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla uğurlandı - Haber 17:42: İzmir'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber 17:41: flaş - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber