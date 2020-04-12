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YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE BAĞDAT CADDESİ BOŞ KALDI

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Bağdat Caddesi boş kaldı.

12.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:33
YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE BAĞDAT CADDESİ BOŞ KALDI
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Bağdat Caddesi boş kaldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 31 ilde 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İstanbul 'da yasağın ikinci gününde, normal zamanda hafta sonu kalabalık olan Bağdat Caddesi ve ona bağlanan sokakları boş kaldı. Bağdat Caddesi'nde birkaç vatandaş ve araç görülürken, bazı yerlerde de polis ekipleri araçları durdurarak denetim yaptı.  Caddede kopeğiyle apartman önünde görülen bir kadın,  "Ben kapımdayım şu anda, tuvaletini yaptırıyorum" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Bağdat, Güncel
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