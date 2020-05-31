YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE CEVİZLİBAĞ'DA DENETİM

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin D-100 karayolundaki denetimleri etti.

31.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:49
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin D-100 karayolundaki denetimleri etti. Cebizlibağ'da oluşturulan güvenlik noktalarında sürücülerin izin belgesinin olup olmadığı kontrol edildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yasağın ikinci gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin D-100 karayolunda denetimleri devam etti. Ekipler, Cevizlibağ'da oluşturulan güvenlik noktalarında araçları tek tek durdurularak izin belgesi kontrolü yaptı. Denetimlerde izin belgesi bulunan, ancak kask kullanmayan bir motosiklet sürücüne 132 TL para cezası kesildi. Öte yandan kısıtlama sebebiyle saat 10.00 sıralarında yolların boş olduğu ve trafik yoğunluğunun yüzde 4 olduğu görüldü. YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE CEVİZLİBAĞ’DA DENETİM

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Cevizlibağ, Polis, Güncel, Haber

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