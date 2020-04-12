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Yasağın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı - SAKARYA /

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen, Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ı da kapsayan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

12.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:19
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen, Sakarya , Kocaeli ve Zonguldak 'ı da kapsayan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sakarya'da meydan, cadde ve sokaklar, salgınla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ikinci günde de sakinliğini korudu.
Normal zamanda kentin en işlek yerlerinden olan Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Tarihi Orhan Cami avlusu ile ana arterler ve sokaklarda sessizlik hakim.
Kocaeli
Kocaeli'de, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklardaki sessizlik devam ediyor.
Vatandaşlar, kent genelindeki cadde ve sokaklarda sokağa çıkma yasağına büyük oranda riayet ediyor.
Şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.
Yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yenicuma, Fevziye ve Sabri Yalım parklarında sessizlik hakim oldu.
Zonguldak
Kentte yasağın ikinci gününde de vatandaşların yasağa uygun davrandığı, cadde ve sokakların boş kaldı.
Şehrin yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önü ile yoğun nüfus barındıran Ereğli ilçesinde sessizlik hakim oldu.
İstisna kapsamındaki çalışanların dışında sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermeyen ekipler, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Yasağın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı - SAKARYA /

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Güncel
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