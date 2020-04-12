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Yasağın ikinci gününde Sakarya sokakları sessizliğe büründü

Yasağın ikinci gününde Sakarya sokakları sessizliğe büründü Yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar yerini kuş cıvıltılarına bıraktı Kolluk kuvvetlerince yasağa uymayan 375 vatandaşa 1 milyon 194 bin 750 TL idari para cezası uygulandı Korona virüs tedbirlerince 31 şehirde ilan edilen sokağa...

12.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:41
Yasağın ikinci gününde Sakarya sokakları sessizliğe büründü
Yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar yerini kuş cıvıltılarına bıraktı
Kolluk kuvvetlerince yasağa uymayan 375 vatandaşa 1 milyon 194 bin 750 TL idari para cezası uygulandı
SAKARYA - Korona virüs tedbirlerince 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Sakarya'da sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar havadan görüntülendi. Yasağa uymayarak sokağa çıkan 375 vatandaşa ise polis ve jandarma ekiplerince 1 milyon 194 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.
Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda alınan tedbirlerde 31 şehirde 10 Nisan 00.00'dan 12 Nisan 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ikinci gününde ise Sakarya'nın en işlek yerlerinden olan cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar yerini kuş cıvıltılarına bırakırken, şehir merkezi ve Serdivan ilçesi havadan da görüntülendi.
Yasağa uymayanlara 1 milyon 194 bin 750 TL ceza
Öte yandan, yasağın başladığı saatten itibaren polis ve jandarma ekipleri de yasağı ihlal ederek izni olmadan dışarıya çıkan vatandaşlara ceza yazdı. Polis ve jandarma ekiplerince bu saat itibari ile Sakarya'da sokağa çıkma yasağına uymayan 375 vatandaşın her birine Hıfzıssıhha Kanunu hükmünce 3 bin 186 TL para cezası kesilerek evlerine gönderildi. Yasağa uymayarak sokağa çıkan 375 vatandaşa toplamda ise 1 milyon 194 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Yasağın ikinci gününde Sakarya sokakları sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Genel
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