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YASAĞIN İLK GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI

İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 24 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı.

09.05.2020 08:45 | Son Güncelleme: 09.05.2020 08:47
İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 24 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı. İstanbul'da yasak nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 08.00'da yoğunluk yüzde 4'lere kadar düştü. YASAĞIN İLK GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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