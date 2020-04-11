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Yasağın ilk gününü teknelerinde geçirdiler

ANTALYA'da, bazı tekne sahipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında büyükşehirlerde uygulanan 48 saat sokağa çıkma yasağının ilk gününü denizde geçirmeyi tercih etti.

11.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:31
Yasağın ilk gününü teknelerinde geçirdiler

ANTALYA'da, bazı tekne sahipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında büyükşehirlerde uygulanan 48 saat sokağa çıkma yasağının ilk gününü denizde geçirmeyi tercih etti.

Antalya 'da bazı yat sahipleri, vaktini balıkçı barınağında demirledikleri teknede geçirmeyi tercih etti. Antalya Balıkçı Barınağı'na demirli tekne ve yatlarda kalan yaklaşık 10 tekne sahibi, virüs nedeniyle denizde olmayı istediklerini belirtti. Kendi izole alanlarını oluşturan yat sahipleri, eşsiz güzelliğe sahip Akdeniz manzarasında kitap okuyup, dinlenerek, vakit geçirdi. Yat sahipleri, karaya ayak basmadan, birbiriyle sohbet ederken, yalnızlık hissetmediğini belirtti.

Sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından teknesine geldiğini anlatan Sarp Bayyurt, "Burada tek başımayım ama dört duvar arasında olmaktan iyidir. Teknemde kalıyorum. Sokağa çıkma yasağının olduğu iki gün teknemde vakit geçirerek, değerlendireceğim" dedi.

Sahibi olduğu yatta yaşayan ve ticari amaçlı denizcilik yaparak geçimini sağlayan Semih Yüksel ise yaz dönemi çalışmak için geldiği Antalya'da, koronavirüs nedeniyle işlerinin iptal olmasına rağmen kentten ayrılmadığını anlattı.

Yatında kendi izole alanını oluşturduğunu ve misafir kabul etmediğini aktaran Yüksel, "Koronavirüs nedeniyle yatımdan ayrılmıyorum. Kendi izolasyon alanımı yarattım. Yaz dönemi Antalya'da çalışacaktım. Koronavirüs bu anlamda bizi mağdur etti. Ben denizi seviyorum. Deniz benim için özgürlük. Salgın nedeniyle dışarı çıkmasak da kendi özgür alanımızda yaşıyorum. Denizde olmaktan keyif alıyorum. Mavi ve yeşil beni mutlu ediyor" diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle evi yerine teknesinde yalnız kalmayı tercih eden Osman Cengiz ise şunları söyledi:

"Sokağa çıkma yasağından dolayı teknemde duruyorum. Bir yere de gitmek istemiyorum. Herkes yasağa uymalı. Teknede çay içiyorum, balık tutuyorum. Bazen canım sıkılıyor ama denizin güzelliği yetiyor. Başka teknelerle kalan arkadaşlarla uzaktan sohbet ederek vakit geçiriyoruz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Akdeniz, Antalya, Güncel
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