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Yasağın son günü Erzurum'da sessizlik sürüyor

ERZURUM'da koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

12.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:06
Yasağın son günü Erzurum'da sessizlik sürüyor

ERZURUM'da koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Hilalkent semtinde yasağı ihlal eden vatandaşlar ise polis tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak Valiliği'ne gönderilen genelge kapsamında Erzurum'da da dün başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 2003'te yapılan nüfus sayımında evlerine kapanan Erzurumlular, 17 yıl sonra uygulanan sokağa çıkma yasağına uydu. Jandarma ve polisin sıkı denetim yaptığı kentte yasağı ihlal ettiği belirlenen 50 kişiye idari para cezası uygulandı. Yasağın ikinci günü cadde ve sokaklar polis ekiplerine kaldı. Sokaklarda görülen fırın işletmecileri de vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladı. Kent merkezinde sadece görevliler bulunurken, merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent semtinde bazı vatandaşlar, yasağı ihlal etti. Hilalkent'te araziye çıkan ve termoslarla çay keyfi yaşayan vatandaşları, bölgeye giden polis ekipleri ikaz ederek evlerine gönderdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Polis, Güncel
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