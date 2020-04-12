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Yasağın son gününde Samsun'da sessizlik

SAMSUN'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı.

12.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:44
Yasağın son gününde Samsun'da sessizlik

SAMSUN'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci ve son gününde Samsun 'un cadde ve sokakları boş kaldı. Samsunlular, yasağa uyarak, evlerinden dışarı çıkmadı. Kentin en kalabalık noktaları Atakum sahili, Cumhuriyet Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin de bomboş olduğu gözlendi. Denetimlerini artıran polis ekipleri de kentin birçok yerinde kontrol noktaları oluşturdu. Araçları tek tek durduran polis ekipleri, sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Samsun'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 115 kişiye, toplam 107 bin 481 liralık para cezası kesilirken, 20 kişi hakkında da adli işlem uygulandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Samsun, Güncel
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